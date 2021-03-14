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Красноярка пропала по дороге в роддом

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Красноярск
12:15 14 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В краевой столице продолжаются поиски пропавшей беременной женщины. По информации волонтерской организации «Поиск пропавших детей – Красноярск», Ольга Козлова находится на 39-й неделе беременности и ушла из дома еще 3 марта. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.  

Козловой 38 лет и ранее она уже уходила из дома. В день пропажи при ней был паспорт, а также документы для роддома.

Пропавшая имеет рост 165-167 сантиметров, стрижка – каре до плеч со светлым мелированием, зеленые глаза. 3 марта на ней был длинный бордовый пуховик, черные штаны и сапоги «дутыши», а также серая шапка и белые вязанные варежки.

Кому известна информация о местонахождении Козловой необходимо сообщить в дежурную часть полиции №11 по номеру 8(391)266-74-23, а также волонтерам-поисковикам – 8-950-99-66-066.

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