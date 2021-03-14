«Стоп, алкоголь»: в краевом центре пресекают незаконную торговлю

Полицейские в краевой столице проводят профилактические мероприятия по выявлению незаконной продажи алкоголя. Так, за 2 дня было пресечено 27 фактов противоправной деятельности.

В ходе рейдов было изъято 285 литров алкогольной продукции общей стоимостью 150 000 рублей. В отношении 21 предпринимателя были возбуждены административные протоколы. Вместо с тем, некоторые продавали алкоголь несовершеннолетним, пресечено 6 таких фактов.

В краевой полиции отмечают, что в случае повторных и подобных нарушений, предприниматели могут попасть под уголовную ответственность.