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«Стоп, алкоголь»: в краевом центре пресекают незаконную торговлю

Главная Общество
Красноярск
11:44 14 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, полиция, общество, алкоголь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полицейские в краевой столице проводят профилактические мероприятия по выявлению незаконной продажи алкоголя. Так, за 2 дня было пресечено 27 фактов противоправной деятельности.

В ходе рейдов было изъято 285 литров алкогольной продукции общей стоимостью 150 000 рублей. В отношении 21 предпринимателя были возбуждены административные протоколы. Вместо с тем, некоторые продавали алкоголь несовершеннолетним, пресечено 6 таких фактов.

В краевой полиции отмечают, что в случае повторных и подобных нарушений, предприниматели могут попасть под уголовную ответственность.

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