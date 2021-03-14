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Житель Красноярска организовал преступную группу сутенеров

Главная Общество
Красноярск
10:36 14 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевой столице закончено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении 39 местных жителей, которые привлекали девушек к занятию проституцией. Сейчас все материалы направлены в краевую прокуратуру, где будет выдано обвинительное заключение.

В пресс-службе Главка сообщили, что красноярец организовал преступную группу, которая занималась предоставлением интим-услуг.

В июне 2011 года основной обвиняемый нашел участников преступной группы и распределил между ними роли в банде – водители, сутенеры, охранники. Кроме того, были организованы точки так называемой работы – две на улице Грунтовая, а также одна на улице Новая. За эти годы к проституции было привлечено 39 девушек. Работа велась под постоянным контролем лидера банды, который забирал свой процент и тратил деньги на собственные нужды.

Всего на скамье подсудимых окажется 39 человек, которые проходят по 2 статьям УК РФ «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией».

 

 

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