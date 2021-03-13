В Советском районе Красноярска установили новые контейнеры для ТКО

Мусорные баки, как и любое оборудование, со временем приходят в негодность: отламываются колесики и ручки, металл ржавеет, пластик трескается. По закону, оборудовать площадки для накопления ТКО и следить за исправностью контейнеров должны собственники земельных участков: УК, ТСЖ или муниципалитет. Но и региональный оператор не остается в стороне – в тарифе заложен 1 % на обновление оборудования, благодаря чему вот уже два года «Красноярская рециклинговая компания» регулярно меняет в зоне своей ответственности изношенные контейнеры на новые.

«Это не разовая акция, а планомерная работа, которую мы ведём уже два года. За это время мы установили более 1000 баков и контейнеров. Начали с сельской местности, где с оборудованием ситуация была просто плачевная, да что говорить – в некоторые поселения и мусоровозы до этого не заезжали! В прошлом году установили контейнеры в Октябрьском и Железнодорожном районах Красноярска. Сейчас работы идут в Советском районе. Это самый большой район города, и кое-где оборудование уже настолько старое, что погрузка мусора превращается в серьёзную проблему», – пояснил директор «КРК» Илья Ильин.

Он отметил, что замене контейнеров предшествует обращение УК или ТСЖ к региональному оператору. Специалисты компании изучают ситуацию, обследуют имеющееся оборудование, определяют степень износа и целесообразность срочной замены. «Мы не можем обеспечить всех одномоментно и в полном объёме, да это и не входит в наши обязанности. Но самые проблемные точки закрываем и будем планово продолжать эту работу», – добавил Илья Ильин.

11 марта новые контейнеры появились на площадке для сбора ТКО у домов на улице Партизана Железняка. Дома здесь обслуживает УК ЖСК. Главный инженер управляющей компании Юрий Дзюба пояснил: переданное оборудование оформят на ответственное хранение и будут следить за его исправностью. На новых контейнерах есть специальные захваты для автоматической погрузки, а также четыре колёсика: два управляемых и два неподвижных, благодаря чему бак легко подкатить к мусоровозу, чтобы закрепить на подъёмнике.

«Будем беречь как собственные!» – заверил представитель управляющей компании.