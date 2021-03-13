13 марта
Красноярск
погода -9 °C
73.51
 
€ 87.8
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Советском районе Красноярска установили новые контейнеры для ТКО

Главная Общество
Красноярск
14:01 13 Марта 2021
мусор, благоустройство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мусорные баки, как и любое оборудование, со временем приходят в негодность: отламываются колесики и ручки, металл ржавеет, пластик трескается. По закону, оборудовать площадки для накопления ТКО и следить за исправностью контейнеров должны собственники земельных участков: УК, ТСЖ или муниципалитет. Но и региональный оператор не остается в стороне – в тарифе заложен 1 % на обновление оборудования, благодаря чему вот уже два года «Красноярская рециклинговая компания» регулярно меняет в зоне своей ответственности изношенные контейнеры на новые.

«Это не разовая акция, а планомерная работа, которую мы ведём уже два года. За это время мы установили более 1000 баков и контейнеров. Начали с сельской местности, где с оборудованием ситуация была просто плачевная, да что говорить – в некоторые поселения и мусоровозы до этого не заезжали! В прошлом году установили контейнеры в Октябрьском и Железнодорожном районах Красноярска. Сейчас работы идут в Советском районе. Это самый большой район города, и кое-где оборудование  уже настолько старое, что погрузка мусора превращается в серьёзную проблему», – пояснил директор «КРК» Илья Ильин.

Он отметил, что замене контейнеров предшествует обращение УК или ТСЖ к региональному оператору. Специалисты компании изучают ситуацию, обследуют имеющееся оборудование, определяют степень износа и целесообразность срочной замены. «Мы не можем обеспечить всех одномоментно и в полном объёме, да это и не входит в наши обязанности. Но самые проблемные точки закрываем и будем планово продолжать эту работу», – добавил Илья Ильин.

11 марта новые контейнеры появились на площадке для сбора ТКО у домов на улице Партизана Железняка. Дома здесь обслуживает УК ЖСК. Главный инженер управляющей компании Юрий Дзюба пояснил: переданное оборудование оформят на ответственное хранение и будут следить за его исправностью. На новых контейнерах есть специальные захваты для автоматической погрузки, а также четыре колёсика: два управляемых и два неподвижных, благодаря чему бак легко подкатить к мусоровозу, чтобы закрепить на подъёмнике.

«Будем беречь как собственные!» – заверил представитель управляющей компании.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: УДИБ оштрафовали на 6,5 миллионов рублей за плохую уборку города

УДИБ оштрафовали на 6,5 миллионов рублей за плохую уборку города

12 Марта 2021 г.
ГИБДД выдала 298 предписаний
Новости Красноярска: Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные блины

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные блины

12 Марта 2021 г.
На этой неделе красноярцы отмечают Масленицу
Новости Красноярска: У Агафьи Лыковой появился помощник

У Агафьи Лыковой появился помощник

12 Марта 2021 г.
Об сообщили журналисты медиа-группы «Юг Сибири»
Новости Красноярска: Александр Усс рассказал о проведении акции «Бессмертный полк» в этом году

Александр Усс рассказал о проведении акции «Бессмертный полк» в этом году

12 Марта 2021 г.
Решение о формате шествия примут в апреле
Новости Красноярска: РУСАЛ поддержит 60 волонтёрских проектов по итогам конкурса «Помогать просто»

РУСАЛ поддержит 60 волонтёрских проектов по итогам конкурса «Помогать просто»

12 Марта 2021 г.
Были определены 60 проектов-победителей
Новости Красноярска: Рабочие вывезли за прошедшие сутки с дорог Красноярска 911 КамАЗов снега

Рабочие вывезли за прошедшие сутки с дорог Красноярска 911 КамАЗов снега

12 Марта 2021 г.
Дорожники продолжают очищать город от снега. Сейчас они работают круглосуточно
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Начальник красноярского отдела полиции задержан за взятку

Начальник красноярского отдела полиции задержан за взятку

13 Марта 2021 г.
Он служит в органах с 1987 года
Новости Красноярска: Попасть на Первенство мира по фристайлу и сноуборду в Красноярске можно будет через КПП

Попасть на Первенство мира по фристайлу и сноуборду в Красноярске можно будет через КПП

12 Марта 2021 г.
Соревнования пройдут с 18 по 27 марта на трассах кластера «Сопка»
Новости Красноярска: Подозреваемый в незаконной сделке с драгметаллами полицейский уволен из МВД

Подозреваемый в незаконной сделке с драгметаллами полицейский уволен из МВД

12 Марта 2021 г.
В региональном МВД подтвердили, что сотрудник ведомства причастен к преступлению
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru