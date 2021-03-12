УДИБ оштрафовали на 6,5 миллионов рублей за плохую уборку города

ГИБДД направила в адрес Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства почти 298 предписаний и 33 административных протокола за плохую уборку магистралей зимой. Общая сумма штрафов, которую предстоит заплатить чиновникам за ненадлежащее состояние дорог – более 6,5 млн рублей.

В ГИБДД отметили, что плохая уборка стала причиной резкого роста числа аварий в Красноярске. С 1 января по 10 марта 2021 года в городе произошло 211 аварий с пострадавшими, причиной 153 ДТП стала ненадлежащее состояние магистралей. В прошлом году по этой причине произошло только 22 аварии.

Ранее руководитель ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов подверг администрацию резкой критике из-за плохой уборки дорог в этом году. Власти оправдывались – в этом сезоне выпало в четыре раза больше снега, чем в прошлом году.