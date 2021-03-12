Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные блины

В масленичную неделю Роспотребнадзор представил памятку о том, как выбрать качественные блины. Замороженные блины должны быть одинакового размера, иметь цвет от кремового до светло-коричневого. Упаковка блинов должна быть целой. Это важно, так как порванная или мятая пачка говорит о том, что условия хранения продукта были нарушены. Проверьте, что условия хранения блинов в магазине, совпадают с указанными на упаковке.

В составе продукта допустимы сухое молоко, яичный порошок и растительный белок.

При покупке горячих блинов важно убедиться, что торговля санкционированная. Кухня должна быть чистой, а тесто и начинка для блинов – храниться в холодильнике.

Отметим, что в этом году из-за коронавирусных ограничений массовых масленичных гуляний в Красноярском крае не будет.