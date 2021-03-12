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Александр Усс рассказал о проведении акции «Бессмертный полк» в этом году

Главная Общество
Красноярск
15:14 12 Марта 2021
в красноярском крае, красноярск, губернатор, общество, шествие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор в интервью «Вести-Красноярск» высказал свое мнение о ставшей традиционной акции ко Дню Победы:

«"Бессмертный полк" — это важнейшая составляющая нашей жизни, которая не только отражает дань памяти отцам и дедам, но и является мощным средством сплочения. Я сделаю все возможное для того, чтобы мы прошли по улицам нашего родного города».

Напомним, что в 2020 году акцию провели онлайн из-за пандемии коронавируса. Все желающие могли заполнить специальную форму на сайте Бессмертного полка России и прикрепить фото со штандартом. Организаторы собрали снимки и сделали ролики, которые транслировались по всей стране.

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