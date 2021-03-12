Александр Усс рассказал о проведении акции «Бессмертный полк» в этом году

Губернатор в интервью «Вести-Красноярск» высказал свое мнение о ставшей традиционной акции ко Дню Победы:

«"Бессмертный полк" — это важнейшая составляющая нашей жизни, которая не только отражает дань памяти отцам и дедам, но и является мощным средством сплочения. Я сделаю все возможное для того, чтобы мы прошли по улицам нашего родного города».

Напомним, что в 2020 году акцию провели онлайн из-за пандемии коронавируса. Все желающие могли заполнить специальную форму на сайте Бессмертного полка России и прикрепить фото со штандартом. Организаторы собрали снимки и сделали ролики, которые транслировались по всей стране.