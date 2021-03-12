РУСАЛ поддержит 60 волонтёрских проектов по итогам конкурса «Помогать просто»

РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто», направленного на развитие корпоративного и городского волонтёрства. В результате экспертной оценки были определены 60 проектов-победителей, на реализацию которых компания в 2021 году направит более 5,1 млн рублей.

Участники конкурса — социальные предприниматели, некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, государственные и муниципальные организации из семи регионов России — представили на рассмотрение экспертной комиссии 229 проектных заявок. Это инициативы, направленные на работу с социально незащищёнными группами населения и оказание шефской помощи социальным учреждениям, организацию безвозмездной профессиональной помощи (pro bono), а также на формирование волонтёрских сообществ и продвижение идей добровольчества. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта — 100 тысяч рублей.

Так, благодаря поддержке РУСАЛа в Красноярске волонтерский отряд организует занятия адаптивной физкультурой для детей с ограниченными возможностями здоровья, а в Ачинске для семей с такими детьми будет обустроена специальная игровая зона. В Новокузнецке инклюзивный проект «Ресурсный класс» позволит мягко включить в общеобразовательную среду детей с расстройствами аутистического спектра. А в Североуральске «серебряные» волонтёры – ветераны-горняки – освоят профессию экскурсовода. В одной из каменск-уральских школ появится пункт логопедической помощи «Слово», где студенты педагогического колледжа проведут серию занятий для детей с недоразвитием речи. Волонтёры-медики из Краснотурьинска помогут мамам особенных детей: пока волонтёр играет с ребёнком, мама сможет посетить мастер-класс, получить психологическую поддержку и просто отдохнуть. А в Шарыповском районе Красноярского края появится отряд веловолонтёров: старшеклассники на велосипедах будут доставлять продукты и лекарства ветеранам и пожилым людям, которые по состоянию здоровья не могут выходить из дома.

«Грантовый конкурс «Помогать просто» даёт ресурс для добрых дел волонтёрам всех возрастов и профессий. Среди победителей этого года есть школьники и студенты, профессионалы своего дела и «серебряные» волонтёры. Здорово, что в наших городах с каждым годом становится всё больше активистов, готовых пробовать свои силы в социальных проектах», — отметил Рустам Закиев, директор департамента социальной политики РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы «Помогать просто» осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе и полный список победителей можно найти на сайте Центра социальных программ РУСАЛа: https://fcsp.ru/program/pomogat_prosto/.

Традиции развития социальной сферы в городах присутствия РУСАЛа заложены основателем компании Олегом Дерипаска. Так, в 2004 году по его инициативе в РУСАЛе был создан благотворительный фонд «Центр социальных программ». Основная задача фонда — отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив с целью повышение качества социальной инфраструктуры, развитие городской среды, вовлечение жителей в совместную волонтерскую и общественно полезную деятельность.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»