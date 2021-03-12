Рабочие вывезли за прошедшие сутки с дорог Красноярска 911 КамАЗов снега

В дневную смену 11 марта на дорогах работало 200 единиц техники, 12 марта в ночь – 176, к уборке были подключены бригады из 488 рабочих.

Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, ночью городские службы вывозили снег с улиц Партизана Железняка, Послушников, Биатлонная, Парашютная, 60 лет Октября, Коммунистическая, Лесопарковая, Чернышева и др., чистили тротуары и площадки на улицах Авиаторов, Каратанова, Парижской Коммуны и Вавилова. Наиболее скользкие участки обработали противогололедными и снегоплавильными материалами.

Так, за сутки убрали 382 участка улично-дорожной сети и 296 остановок общественного транспорта, а с улиц вывезли 911 КамАЗов снега.