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Рабочие вывезли за прошедшие сутки с дорог Красноярска 911 КамАЗов снега

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Красноярск
14:25 12 Марта 2021
дороги, уборка, снег, в красноярском крае, красноярск, рабочие
Автор: Sibnovosti.ru
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В дневную смену 11 марта на дорогах работало 200 единиц техники, 12 марта в ночь – 176, к уборке были подключены бригады из 488 рабочих.

Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, ночью городские службы вывозили снег с улиц Партизана Железняка, Послушников, Биатлонная, Парашютная, 60 лет Октября, Коммунистическая, Лесопарковая, Чернышева и др., чистили тротуары и площадки на улицах Авиаторов, Каратанова, Парижской Коммуны и Вавилова. Наиболее скользкие участки обработали противогололедными и снегоплавильными материалами.

Так, за сутки убрали 382 участка улично-дорожной сети и 296 остановок общественного транспорта, а с улиц вывезли 911 КамАЗов снега.

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