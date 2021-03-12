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Богучанская ГЭС обновила компьютерный класс Центра дополнительного образования детей

Главная Общество
Красноярск
14:21 12 Марта 2021
образование, дети, помощь, гэс, энергетика
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Центр дополнительного образования детей города Кодинска получил от Богучанской ГЭС лицензионное программное обеспечение и оборудование для компьютерного класса. В класс, где проходят занятия профильного Энергокласса ПАО «РусГидро»*, обучение 3D-моделированию и другим техническим дисциплинам, установят пять новых системных блоков. Современные веб-камеры и наушники позволят преподавателям ЦДОД проводить он-лайн занятия со школьниками в отдаленных поселках Кежемского района и проверять выполнение заданий во время творческих и технических конкурсов.

Вместе с новым учебным оборудованием Центр получил от энергетиков многофункциональное офисное устройство, совмещающее функции принтера, сканера, факса и копировального модуля, а также дополнительные наборы конструктора Cuboro. Впервые такие наборы были приобретены для ЦДОД в рамках благотворительной программы ПАО «РусГидро» и при поддержке Богучанской ГЭС в 2019 году. Сейчас дополнительные занятия с наборами, продолжительностью по 10-15 минут, включены в программу всех технических специальностей ЦДОД: они позволяют развивать пространственное воображение, творческое мышление и навыки коллективной работы.

В феврале 2021 года началась подготовка команд к I районному чемпионату «Инженерный интеллект». Участники соревнований должны выполнить несколько заданий: поиск элементов по схеме, на ощупь; построение простых одноуровневых конструкций; построение простых дорожек; задачу на логическое мышление и пространственное воображение; выполнить сборку конструкции по заданию жюри. Эстафета является командной игрой, но победа зависит от каждого участника, так как пять заданий выполняются индивидуально, и только итоговое задание выполняется всей командой.

Богучанская ГЭС обновила компьютерный класс Центра дополнительного образования детей

Богучанская ГЭС ежегодно оказывает ЦДОД финансовую помощь на обновление оборудования и программного обеспечения, организует творческие и технические конкурсы. На средства энергетиков приобретены ноутбуки и программное обеспечение для «мобильного» компьютерного класса, которым могут пользоваться дети из близлежащих населенных пунктов - Тагара, Заледеево, Имба. В мае 2020 года состоялся седьмой выпуск профильного Энергокласса, открытого в ЦДОД в рамках Программы опережающего развития кадрового потенциала ПАО «РусГидро», реализуемой компанией в 11 регионах ее присутствия.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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