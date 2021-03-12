Полицейские в Красноярском каре пресекли более 60 случаев незаконных вырубок леса

Сотрудники правоохранительных органов провели первые мероприятия на выявление и пресечение преступлений в сфере заготовки, переработки, реализации и экспорта древесины. В рамках программы «Лес – 2021» было осуществлено более 100 рейдов.

За первые два месяца 2021 года в регионе пресечено 63 факта незаконных рубок лесных насаждений, ущерб от которых составил свыше 155 млн рублей, сообщает МВД по Красноярскому краю. Также отмечается, что в ходе проверок выявлено 24 виновных.

По материалам расследования возбуждено несколько уголовных дел, подозреваемым грозят тюремные сроки, а также изъятие имущества для возмещения нанесенного ущерба.