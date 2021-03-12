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Полицейские в Красноярском каре пресекли более 60 случаев незаконных вырубок леса

Главная Общество
Красноярск
14:02 12 Марта 2021
уголовное, красноярск, в красноярском крае, лес, вырубка, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники правоохранительных органов провели первые мероприятия на выявление и пресечение преступлений в сфере заготовки, переработки, реализации и экспорта древесины. В рамках программы «Лес – 2021» было осуществлено более 100 рейдов.

За первые два месяца 2021 года в регионе пресечено 63 факта незаконных рубок лесных насаждений, ущерб от которых составил свыше 155 млн рублей, сообщает МВД по Красноярскому краю. Также отмечается, что в ходе проверок выявлено 24 виновных.

По материалам расследования возбуждено несколько уголовных дел, подозреваемым грозят тюремные сроки, а также изъятие имущества для возмещения нанесенного ущерба.

 

 

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