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Сельским участковым в Красноярском крае будут бесплатно выдавать землю

Главная Общество
Красноярск
13:06 12 Марта 2021
полиция, село, в красноярском крае, земля
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Участковые уполномоченные полиции, которые служат в сельской местности, смогут получить бесплатно землю для строительства жилья или ведения личного подсобного хозяйства. Такое право предполагают дополнения в краевой закон «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае».

Предоставление бесплатных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по задумке законодателей должно «стимулировать молодых граждан к прохождению службы в отделах внутренних дел в сельской местности, решить проблему с нехваткой кадров». Сейчас в отдаленных территориях часто нет участковых, не всегда есть полный состав в районных центрах.

По словам председателя комитета по природным ресурсам и экологии Александра Симановского, изначально с такой инициативой выступило региональное МВД.

«Мы разрабатывали эти предложения, сразу было сказано, что речь не будет идти о предоставлении земли в Красноярской агломерации. Только в сельских территориях. Есть вопросы к механизмам реализации этого закона. Думаю, мы снимем все вопросы между первым и вторым чтением. В частности, обсудим вопрос, чтобы это касалось не только сельских участковых, но и других служб, которых реально не хватает в сельских территориях», - сообщил депутат.

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