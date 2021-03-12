Попасть на Первенство мира по фристайлу и сноуборду в Красноярске можно будет через КПП

В Красноярске 18 марта стартует Первенство мира по фристайлу и сноуборду. Организаторы соревнований рассказали о дополнительных мерах безопасности для зрителей, которые будут действовать в дни проведения.

«Все болельщики будут проходить на территорию объекта через контрольно-пропускной пункт. Здесь будет осуществляться контроль билетов и осмотр личных вещей каждого гостя с использованием специального оборудования. Напоминаем, что нельзя проносить с собой сумки размером более 40х40х45 см, колющие и режущие предметы, продукты питания, напитки в таре объемом более 0,5 л, алкоголь и т.д.». – говорится в сообщении.

Также ограничат въезд машин на территорию «Сопки» и парковка на улице Биатлонная. Правила введены для обеспечения безопасности. Они будут действовать с 21:00 14 марта до 12:00 28 марта.

Зрителей просят приезжать на соревнования заранее, чтобы не создавать очередь на КПП. Вход будет доступен за час до стартов.