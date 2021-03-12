Сергей Ерёмин: «2020 стал годом-учителем»

Глава Красноярска Сергей Еремин выступил перед депутатами городского Совета с итогами работы муниципалитета в 2020 году. В своем выступлении мэр дал оценку состоянию дел во всех важнейших сферах жизнедеятельности города, а также обозначил векторы развития на ближайший год. Выступая перед депутатами, глава города подчеркнул, что 2020-ый стал периодом испытаний для Красноярска, вся жизнь города напрямую зависела от результатов борьбы с пандемией.

«Лично для себя я определяю его как год-учитель. Он, действительно, заставил нас многое переосмыслить и в этом, на самом деле, его позитивный эффект. Мы еще больше убедились в важности такого понятия как городской капитал. Приведу простую аналогию с хозяином квартиры: купил диван – это твой капитал, сделал ремонт – капитал, приобрел технику – тоже капитал. Работает простой житейский принцип – все в дом. Только в масштабах города наш дом – это Красноярск, а его хозяева – это горожане», – сказал Сергей Еремин.

Из отчетных показателей: новые детские сады и школы, новые и отремонтированные дороги, приведение бюджета на 2021 год к бездефицитным показателям и многое другое. Депутаты по итогам доклада отмечали то, что город не остановился в развитии, во всех важнейших сферах достигнуты необходимые цели.

«Мы сегодня достаточно много времени уделили рассмотрению вопроса об отчете главы города, затронули почти все темы, которые интересуют жителей. Удалось откровенно поговорить о том, в каком направлении сегодня развивается Красноярск, что мы можем считать своими успехами, а что – недоработками, – отметила председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина. – По всем насущным вопросам депутатам важно было услышать позицию главы города. Сергей Васильевич проявил себя как человек эрудированный, увлеченный, ставящий перед собой амбициозные цели. Это позволяет городу интенсивно развиваться, преображаться – и мы уже где-то привыкли к такому высокому темпу происходящих изменений».

Особый Акцент в начале своего выступления Сергей Еремин сделал на бюджетных показателях. Так, за прошлый год мэрии удалось увеличить на 3,7 млрд рублей объем привлечения средств из вышестоящих бюджетов, снизить муниципальный долг на 1,5 млрд рублей, сэкономить 450 млн за счёт замещения дорогих коммерческих кредитов, а также успешно разместить облигации Красноярска на Московской Бирже.

«Важно, что администрации удалось уменьшить муниципальный долг, стоимость его обслуживания, а также сохранить инициативные финансирования. К этому положительному результату привела динамичная работа и администрации, и депутатского корпуса», - поделился депутат Павел Павелко.

Отдельной темой в докладе стало благоустройство общественных пространств – парков, скверов, набережных. Эти преобразования в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» Сергей Еремин назвал «неприкосновенным капиталом». В 2020 году было благоустроено 20 парков и скверов. Наряду с обновлением общественных пространств реализуется задача их объединения в пешеходные кольца и цепочки.

«Благоустройство скверов и парков – приоритет для Красноярска уже не первый год. Преобразилась Центральная набережная, потом Ярыгинская набережная на правом берегу. В этом году мы продолжим благоустройство набережной Качи. Очень важно создать центральное парковое кольцо, которое свяжет и Качу, и Енисей. Работа идет – она важная, непростая. Но настрой серьезный», - заявила по итогам отчета мэра депутат Горсовета Елена Южакова.

Депутат Наталья Каптелинина отметила позитивные тенденции в части отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и формирования доступной городской среды

«Послушайте и заметьте, насколько часто из уст главы города звучит понятие «универсальная среда». Тем самым он передает эстафету всем своим сотрудникам. Раньше, когда эксперты по доступной среде приезжали на места ремонта дорог и просили учесть пожелания «колясочников», на лицах рабочих было удивление – кто мы, для чего? Теперь прекрасно видно – они все понимают и делают все, чтобы инвалидам было комфортно передвигаться по городу», - рассказала она.

Отметим, что отчет мэра был не сухим докладом, а человеческим рассказом о Красноярске, его успехах и проблемах, достижениях и надеждах. Были и аплодисменты в адрес главных кумиров 2020 года – врачей. А под финал вместо дежурного «доклад окончен» Еремин пожелал всем здоровья.

Фото: Администрация г. Красноярска

По материалам Администрации г. Красноярска