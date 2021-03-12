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Красноярцы мечтают стать чиновниками

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Красноярск
10:51 12 Марта 2021
чиновники, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, коррупция, работа, вакансии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты сервиса SuprJob провели очередной опрос населения. Так, на этот раз респондентов опрашивали о приоритетах жителей 780 населенных пунктов в вопросе о трудоустройстве на государственную службу и занятие чиновничьих должностей.

Оказалось, что большинство опрошенных жителей краевой столицы хотели бы поступить на государственную службу. Таких в краевом центре – 56%, однако 17 % высказались против такой идеи и 27% затруднились с ответом.

Отметим, что больше красноярцев чиновниками хотят стать жители южных городов - Краснодара (63%) и Ростова-на-Дону (57%).

Напомним, в настоящее время в Госдуме обсуждается законопроект, согласно которому чиновники могут избегать наказания, если их действия будут признаны "непредумышленными".

 

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