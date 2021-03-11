В КрасЖД рассказали о временном ограничении движения

В пресс-службе Красноярской железной дороги рассказали о введении временных ограничений. Так, в связи с проведением ремонтных работ в ночь с 11 на 12 марта, а также с 15 на 16 марта 2021 года будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в поселке Зыково Березовского района Красноярского края.

В указанные даты движение через переезд будет закрыто с 21:00 до 03:00 местного времени. Объезд осуществляется через Зыковский путепровод. На переезде будет работать регулировщик.

Временное ограничение движения через переезд согласовано с ГИБДД и администрацией Берёзовского района.

Красноярская железная дорога просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрутов.