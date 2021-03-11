12 марта
Красноярск
погода -7 °C
73.5
 
€ 87.76
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В КрасЖД рассказали о временном ограничении движения

Главная Общество
Красноярск
18:25 11 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, железные дороги, перекрытия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
версия для печати Ico_print

В пресс-службе Красноярской железной дороги рассказали о введении временных ограничений. Так, в связи с проведением ремонтных работ в ночь с 11 на 12 марта, а также с 15 на 16 марта 2021 года будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в поселке Зыково Березовского района Красноярского края.

В указанные даты движение через переезд будет закрыто с 21:00 до 03:00 местного времени. Объезд осуществляется через Зыковский путепровод. На переезде будет работать регулировщик.

Временное ограничение движения через переезд согласовано с ГИБДД и администрацией Берёзовского района.

Красноярская железная дорога просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы мечтают стать чиновниками

Красноярцы мечтают стать чиновниками

12 Марта 2021 г.
К такому выводу пришли сотрудники сервиса SuperJob
Новости Красноярска: В Новоселово появятся новые очистные сооружения от ЦРКК

В Новоселово появятся новые очистные сооружения от ЦРКК

12 Марта 2021 г.
Строительство ведет «Центр развития коммунального комплекса»
Новости Красноярска: Музей-заповедник «Шушенское» отметит Масленицу онлайн

Музей-заповедник «Шушенское» отметит Масленицу онлайн

12 Марта 2021 г.
Праздничная программа назначена на 13 и 14 марта
Новости Красноярска: В Красноярске началось комплектование пяти новых детсадов

В Красноярске началось комплектование пяти новых детсадов

12 Марта 2021 г.
Дошкольные учреждения готовятся к открытию
Новости Красноярска: В Красноярске резко похолодает в выходные

В Красноярске резко похолодает в выходные

12 Марта 2021 г.
В пятницу воздух прогреется до +4 градусов
Новости Красноярска: Сергей Ерёмин: «2020 стал годом-учителем»

Сергей Ерёмин: «2020 стал годом-учителем»

12 Марта 2021 г.
Мэр выступил с отчётом о результатах работы за 2020 год
Новости компаний
05/03
Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Молодого преподавателя СФУ подозревают во взятках

Молодого преподавателя СФУ подозревают во взятках

12 Марта 2021 г.
Он получил от студентов 56 тысяч рублей
Новости Красноярска: Участники публичных слушаний не поддержали запрет реагентов в Красноярске

Участники публичных слушаний не поддержали запрет реагентов в Красноярске

11 Марта 2021 г.
Авторы предлагают отказаться от снегоплавильных материалов на магистралях без ливневок
Новости Красноярска: Еще 13 человек в Красноярском крае скончались от коронавируса

Еще 13 человек в Красноярском крае скончались от коронавируса

11 Марта 2021 г.
Всего было зарегистрировано 138 новых случаев COVID-19
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru