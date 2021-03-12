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В Новоселово появятся новые очистные сооружения от ЦРКК

Главная Общество
Красноярск
10:32 12 Марта 2021
модернизация, жкх, коммунальное хозяйство, строительство
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В конце этого года в райцентре Новоселовского района появятся новые канализационно-очистные сооружения взамен аварийных. Строительство ведет «Центр развития коммунального комплекса» в рамках госпрограммы Красноярского края «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности». Ход работ проинспектировали руководитель ЦРКК Олег Лукин и глава Новоселовского района Николай Филимонов.

«На стройплощадке уже смонтирована приемная емкость насосной станции, готовится котлован для установки технологического оборудования, работы идут в соответствии с графиком. Основной монтаж систем пройдет в летние месяцы. Внедряемая технология предусматривает несколько этапов очистки сточных вод: механический, биологический и обеззараживание ультрафиолетом. КОС смогут очищать до 400 кубометров воды в сутки», — отметил Олег Лукин, исполняющий обязанности директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса».

В Новоселово появятся новые очистные сооружения от ЦРКК

Во время рабочей встречи руководители также подвели первые итоги работы новой ресурсоснабжающей организации. Объекты коммунальной инфраструктуры Новоселовского района ЦРКК приняло в эксплуатацию в августе 2020 года. Общая сумма вложений в техническое перевооружение ЖКХ за истекший период составила порядка 2 миллионов рублей.

В зимний период специалистами ЦРКК было устранено более 100 порывов на водопроводных сетях. Отремонтировано более 300 метров магистральных трубопроводов с заменой запорной арматуры, так как износ сетей в некоторых населенных пунктах составляет порядка 70%.

В Новоселово появятся новые очистные сооружения от ЦРКК

В поселках Чулым, Анаш, Куртак и Дивный произведен ремонт оборудования водонапорных башен. Из-за сильных холодов одной из самых частых причин обращений жителей в диспетчерскую службу стало перемерзание колонок. Аварийные службы выезжали на отогрев и ремонт устройств более 50 раз. 7 колонок в селе Новоселово, деревне Кульчек, поселках Чулым и Кома были заменены на новые.

Улучшились условия работы и для сотрудников предприятия. Выполнен капитальный ремонт производственных помещений Новоселовского структурного подразделения ЦРКК. Из холодных гаражей диспетчеры, механики и мастера смогли переехать уютные кабинеты.

В Новоселово появятся новые очистные сооружения от ЦРКК

На этот год «Центром развития коммунального комплекса» запланированы работы по установке системы автоматизации 7 водонапорных башен правобережной части Новоселовского района с выводом информации о состоянии оборудования на пульт управления, что позволит сократить время реагирования в случае нештатных ситуаций. А также организация круглосуточной аварийно-диспетчерской службы.

«Полгода для оценки работы коммунального предприятия − небольшой срок, но о том, что уже сделано, говорят цифры и факты. Сфера коммунальных услуг – это вечное недовольство жителей чем-либо, но нерешаемых задач у ЦРКК на сегодняшний день на территории района нет», — заявил Николай Филимонов, глава Новоселовского района.

В Новоселово появятся новые очистные сооружения от ЦРКК

Фото: «Центр развития коммунального комплекса»
По материалам «Центра развития коммунального комплекса»

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