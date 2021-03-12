В Новоселово появятся новые очистные сооружения от ЦРКК

В конце этого года в райцентре Новоселовского района появятся новые канализационно-очистные сооружения взамен аварийных. Строительство ведет «Центр развития коммунального комплекса» в рамках госпрограммы Красноярского края «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности». Ход работ проинспектировали руководитель ЦРКК Олег Лукин и глава Новоселовского района Николай Филимонов.

«На стройплощадке уже смонтирована приемная емкость насосной станции, готовится котлован для установки технологического оборудования, работы идут в соответствии с графиком. Основной монтаж систем пройдет в летние месяцы. Внедряемая технология предусматривает несколько этапов очистки сточных вод: механический, биологический и обеззараживание ультрафиолетом. КОС смогут очищать до 400 кубометров воды в сутки», — отметил Олег Лукин, исполняющий обязанности директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса».

Во время рабочей встречи руководители также подвели первые итоги работы новой ресурсоснабжающей организации. Объекты коммунальной инфраструктуры Новоселовского района ЦРКК приняло в эксплуатацию в августе 2020 года. Общая сумма вложений в техническое перевооружение ЖКХ за истекший период составила порядка 2 миллионов рублей.

В зимний период специалистами ЦРКК было устранено более 100 порывов на водопроводных сетях. Отремонтировано более 300 метров магистральных трубопроводов с заменой запорной арматуры, так как износ сетей в некоторых населенных пунктах составляет порядка 70%.

В поселках Чулым, Анаш, Куртак и Дивный произведен ремонт оборудования водонапорных башен. Из-за сильных холодов одной из самых частых причин обращений жителей в диспетчерскую службу стало перемерзание колонок. Аварийные службы выезжали на отогрев и ремонт устройств более 50 раз. 7 колонок в селе Новоселово, деревне Кульчек, поселках Чулым и Кома были заменены на новые.

Улучшились условия работы и для сотрудников предприятия. Выполнен капитальный ремонт производственных помещений Новоселовского структурного подразделения ЦРКК. Из холодных гаражей диспетчеры, механики и мастера смогли переехать уютные кабинеты.

На этот год «Центром развития коммунального комплекса» запланированы работы по установке системы автоматизации 7 водонапорных башен правобережной части Новоселовского района с выводом информации о состоянии оборудования на пульт управления, что позволит сократить время реагирования в случае нештатных ситуаций. А также организация круглосуточной аварийно-диспетчерской службы.

«Полгода для оценки работы коммунального предприятия − небольшой срок, но о том, что уже сделано, говорят цифры и факты. Сфера коммунальных услуг – это вечное недовольство жителей чем-либо, но нерешаемых задач у ЦРКК на сегодняшний день на территории района нет», — заявил Николай Филимонов, глава Новоселовского района.

Фото: «Центр развития коммунального комплекса»

По материалам «Центра развития коммунального комплекса»