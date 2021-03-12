Сергей Ерёмин: «2020 стал годом-учителем»

Сегодня мэр Сергей Еремин отчитался о работе администрации Красноярска за 2020 год. Доклад он представил депутатам Горсовета. Документ получился очень объемным и с точки зрения информации – довольно полноценным. охватил практически все направления городской жизни.

Безусловно, вся жизнь города в прошлом году была так или иначе под влиянием пандемии коронавируса. Это сказалось абсолютно на всех сферах и, как следствие, на принимаемых администрацией решениях.

«В 2020 году пришлось принимать нешаблонные решения, в том числе по мерам поддержки предпринимателей. Но что важно – город не остановился в развитии, во многих сферах достигнуты необходимые цели. Лично для себя я определяю этот год как год-учитель, он заставил нас многое переосмыслить и в развитии города, и чисто с человеческой точки зрения», - заявил глава города.

Грамотная работа в финансовой части позволила выйти на бюджет 2021 года с профицитом, чего не было очень много лет. Многие реализуемые в Красноярске стройки и работы успешно завершились в рамках реализации национальных проектов. Это касается парков и скверов (благоустроено 20 объектов, из масштабных – Ярыгинская набережная, парк «Солнечная поляна», 61 двор), строительства новых школ (два учреждения в микрорайоне «Слобода весны» и «Пашенный» построены, приступили к возведению самой большой школы города на «Бугаче») и детских садов (по нацпроекту «Демография» построено пять новых детских садов общей мощностью 1330 мест), спортивных и социальных объектов. Из аварийного жилья переселено 902 горожанина.

Важные итоги были достигнуты в дорожной инфраструктуре. Так, завершен капитальный ремонт улицы Ястынская с устройством ливневки. Комплексно отремонтировали 18 объектов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отличительным проектом 2020 года стал проект «Улицы Победы» – обновлением охватили 28 объектов. С нуля построена вся улично-дорожная сеть вокруг 10-го микрорайона «Солонцы-2». Рядом развернули масштабную стройку виадука через Северное шоссе – первая «смычка» соединения микрорайона «Солнечный» с основной частью города. В 6-ом микрорайоне «Солнечного» построили дорогу к дому 33 по ул. 40 лет Победы. Завершили строительство пешеходного моста через Николаевский проспект.

Особый упор в докладе мэра был сделан на городские меры улучшения экологии. В частности, продолжилось обновление общественного транспорта. Муниципальный парк пополнили 60 современных автобусов и 10 троллейбусов. Коммерческие перевозчики обновили 110 единиц. Также в прошлом году запустили первые магистральные экологические маршруты. И уже этой весной благодаря участию в нацпроекте «БКАД» на маршруты выйдут 24 троллейбуса нового поколения с автономным ходом.

Все работы по национальным проектам скрупулезно контролировались жителями. Вклад общественности в развитие Красноярска Сергей Еремин отметил отдельно. Особенно в сфере благоустройства. Поддержка активных, неравнодушных горожан – это то, на что мэр делает особый упор при управлении городом. Именно поэтому в городе появляются новые программы по поддержке инициативных красноярцев. Новация прошлого года – конкурс «Лучшая концепция озеленения», победители которого получили гранты на озеленение своих дворов.

В финале глава города поблагодарил депутатов, жителей города за сплочённость и взаимопомощь, которые помогали пройти такой сложной 2020 год, отдельно отметил красноярских медиков и пожелал всем здоровья.