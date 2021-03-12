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Крупные выставки пройдут в МВДЦ «Сибирь» с 17 по 20 марта

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Красноярск
08:46 12 Марта 2021
строительство, выставки, компании, недвижимость
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С 17 по 20 марта выставочная компания «Красноярская ярмарка» проводит в МВДЦ «Сибирь» крупные выставки: «Строительство и архитектура», «ТехСтройЭкспо. Дороги», «Климат АкваТЭкс», а также «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы».

Проект прочно вошел в число крупнейших за Уралом и традиционно открывает сезон строительных выставок в России. Выставка является местом встречи производителей, клиентов, партнеров и подрядчиков проектных, строительных, оптово-розничных торговых, ремонтных и сервисных организаций, предприятий в сфере жилищного коммунального хозяйства и специалистов в сфере малоэтажного домостроения.

На выставке будут представлены следующие разделы: строительные материалы, отделочные материалы, оборудование для вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения и канализации, металлические конструкции, двери и замки, фасады и кровля, окна и комплектующие, строительное оборудование и инструменты, оборудование и материалы для благоустройства и озеленения территорий.

В рамках деловой программы выставки планируется проведение большого дизайнерского форума «Design Development» с участием ведущих столичных экспертов-декораторов и дизайнеров интерьера.  В рамках выставки «КлиматАкваТЭкс» состоится межрегиональная конференция «ЖКХ. Энергетика. Экология».

 

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