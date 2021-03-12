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В Красноярске началось комплектование пяти новых детсадов

Главная Общество
Красноярск
09:54 12 Марта 2021
детсад, красноярск, места, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Администрация Красноярска объявила о начале комплектования пяти новых детских садов, которые готовятся к открытию. Скоро в них смогут пойти дети от полутора до восьми лет. Сад №26 «Сказочный городок» на ул. Мате Залки, 11б рассчитан на 190 детей. Дошкольное учреждение №16 «Веселые ребята» на ул. Норильская, 60 сможет принять 300 детей.

«Помимо стандартных кабинетов, там планируют создать мини-библиотеку, уголок «Этот загадочный космос», сенсорную комнату, мини-музей «Народная культура России», а также центр краеведения», - отметили в пресс-службе управления образования администрации Красноярска.

Детский сад № 15 «Лесная сказка» на ул. Елены Стасовой, 50м построен в новом микрорайоне «Рябиновый сад». В нем создано 11 групп, из них три - ясельные. В здании есть лифт и комнаты для маломобильных групп.

Детский сад №24 на ул. Волгоградская, 2а создали собственный бренд «ДА! СОВА!». Образовательное пространство выстроено с учетом возраста и развития детей. На первом этаже расположены группы для малышей. Тема этого пространства - «Я - часть природы». На втором этаже основная тема «Я – созидатель»: детей окружают конструкторы и игры для развития творчества. На третьем этаже – патриотическая тематика.

 

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