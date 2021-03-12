В Красноярске резко похолодает в выходные

Синоптики прогнозируют значительное похолодание в Красноярске в предстоящие выходные. В пятницу, 12 марта, в городе еще будет +4°С, однако усилится ветер до 15-20 м/с. Днем возможен небольшой мокрый снег.

«В центральных районах в течение суток порывы западного ветра 15-20 м/с, днем местами до 23 м/с, в южных районах днем порывы западного ветра 15-20 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица», - предупредили в пресс-службе Среднесибирского УГМС.

В ночь на субботу, 13 марта, похолодает до -15°С, днем термометры покажут -7°С, сохранятся незначительные осадки.

В ночь на воскресенье, 14 марта, синоптики прогнозируют -15°С, в светлое время суток до -9°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцента, начало следующей недели также будет прохладным.