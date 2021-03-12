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В Красноярске резко похолодает в выходные

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Красноярск
09:20 12 Марта 2021
погода, похолодание, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики прогнозируют значительное похолодание в Красноярске в предстоящие выходные. В пятницу, 12 марта, в городе еще будет +4°С, однако усилится ветер до 15-20 м/с. Днем возможен небольшой мокрый снег.

«В центральных районах в течение суток порывы западного ветра 15-20 м/с, днем местами до 23 м/с, в южных районах днем порывы западного ветра 15-20 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица», - предупредили в пресс-службе Среднесибирского УГМС.

В ночь на субботу, 13 марта, похолодает до -15°С, днем термометры покажут -7°С, сохранятся незначительные осадки.

В ночь на воскресенье, 14 марта, синоптики прогнозируют -15°С, в светлое время суток до -9°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцента, начало следующей недели также будет прохладным.

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