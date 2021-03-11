Центр медицинской помощи En+ Group провел более 7000 консультаций по вопросам COVID-19

В Консультационный центр медицинской помощи En+ Group поступило более 7 000 обращений сотрудников по вопросам диагностики и лечения заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

В рамках профилактики распространения вируса COVID-19 24 декабря 2020 года En+ Group запустила программу оказания консультационных услуг для сотрудников энергетических активов Компании: в Миассе, Нижнем Новгороде, а также городах Иркутской области и Красноярского края. Работники могут бесплатно получить консультацию в режиме online по любым вопросам, связанным с COVID-19, нарушением функций дыхания, пневмонии, антибактериальной терапии, а также обсудить результаты компьютерной томографии.

Дистанционные консультации доступны в круглосуточном режиме как для сотрудников Группы, так и для членов их семей. Их проводят лучшие врачи-терапевты медицинских учреждений городов присутствия Компании. При необходимости врачи организовывают госпитализацию под личное наблюдение в медицинские центры для пациентов с COVID-19.

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по персоналу En+ Group, отметила:

«Несмотря на то, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции в России был пройден и многие работники En+ Group уже прошли вакцинацию, рано терять бдительность. Мы видим, что такие медицинские консультации востребованы, в том числе и для полноценного восстановления после болезни. Мы стремимся использовать все возможности для предотвращения распространения вируса, обеспечения максимальной защиты здоровья сотрудников и непрерывной операционной деятельности активов, в том числе, занимающихся жизнеобеспечением регионов».

Помимо программы оказания консультационных медицинских услуг, En+ Group были с началом пандемии предприняты беспрецедентные меры: организованы оперативный штаб и Горячая линия по оказанию помощи, часть сотрудников была переведена на удаленный режим работы. Компания, основанная промышленником Олегом Владимировичем Дерипаска, закупила средства индивидуальной защиты, медицинскую технику и медикаменты для медицинских учреждений в регионах присутствия. Общие инвестиции Компании на медицинскую помощь в 2020 году составили около 6 миллиардов рублей, 4 из которых металлургический бизнес En+ Group вложил в строительство современных медицинских центров для больных внебольничной пневмонией в 7 городах.