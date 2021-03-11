Завершено расследования уголовных дел о многомиллионных взятках и растрате в краевом отделении Пенсионного фонда

Следственный комитет завершил расследования уголовных дел о взятках и растрате в краевом отделении Пенсионного фонда. Перед судом предстанет бывший заместитель управляющего ПФР по краю. По версии следствия, еще в 2015 начальник отдела капитального строительства и ремонта Пенсионного фонда помог обвиняемому заключить контракт на покупку нежилого помещения по завышенной стоимости – ущерб государству превысил 25 млн рублей.

В 2017 году заместитель управляющего фонда оказал пособничество управляющему ПФР при покупке нежилого в Ленинском районе края. В этот раз ущерб государству составил 75 млн рублей.

«Кроме того, в июле 2017 года обвиняемый получил от заместителя генерального директора организации взятку в виде денег в сумме 50 тысяч рублей, являющихся частью от общей суммы взятки в размере 150 тысяч рублей за подписание документов о приемке выполненных работ, а также согласование документов на оплату по государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту помещений УПФР в одном из районов Красноярского края на сумму около 4 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В июле 2017 года обвиняемый получил взятку в 180 тысяч рублей за «помощь» при заключении контракта на капремонт помещений фонда на сумму в 2 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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