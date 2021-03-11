Участники публичных слушаний не поддержали запрет реагентов в Красноярске

В Красноярске завершился очный этап публичных слушаний о внесении изменений в правила благоустройства. Авторы предлагают отказаться от снегоплавильных материалов на магистралях, необорудованных ливневками, – таких в городе 75%. Сторонники этой идеи высказывались, что реагенты наносят вред экологии и портят автомобили. Те, кто не поддерживают инициативу, подчеркивают значение такого способа обработки дорог для безопасности дорожного движения. «За» реагенты высказались представители ГИБДД.

«Мы не выступаем за какие-то определенные реагенты или против них. Просто практика показала, что очищая дороги только механическим способом, без применения материалов, которые могут плавить снег и лёд, невозможно обеспечить должное сцепление с дорогой в условиях города. Сейчас действуют новые нормативы безопасности, дороги должны быть очищены «до чёрного асфальта», только механическим способом этого добиться невозможно. На кону жизнь и здоровье людей, дорожная безопасность должна быть в приоритете», – отметил заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» Роман Васильев.

По итогам заседания, 48 человек проголосовали против принятия поправок, 6 человек поддержали запрет реагентов. Мэрия учтет мнения красноярцев, которые они направляли по электронной почте. Решение по внесению изменений в правила благоустройства будет принимать Горсовет на сессии.