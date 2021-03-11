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Екатерина Костюнина удивила своих подписчиков откровенным фото

Главная Общество
Красноярск
14:55 11 Марта 2021
шоу-бизнес, модель, общество, в красноярском крае, в красноярске, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярка Екатерина Костюнина, которая является футбольным арбитром, накануне 8 марта опубликовала в своем Instagram очередное провокационное фото и удивила своих подписчиков.

На снимке модель и футбольный арбитр продемонстрировала голое тело и из одежды на ней только нижнее белье, а обнаженную грудь Костюнина прикрыла рукой.

Екатерина Костюнина удивила своих подписчиков откровенным фото

Пользователи Instagram и подписчики Екатерины бурно отреагировали на публикацию. В комментариях к посту люди восхищались и отмечали красивую фигуру Костюниной. Стоит отметить, что сейчас у фотографии 4 424 "лайков" и 66 комментариев.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали о возможном приходе Екатерины в ЖФК «Енисей» на должность руководителя женской команды.

 

 

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