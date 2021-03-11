Богучанская ГЭС увеличила выработку электроэнергии в феврале

В феврале 2021 года Богучанская ГЭС произвела 1 млрд 649 млн кВт•ч электроэнергии, что на 5,97% больше, чем в феврале 2020 года. Обновлен и рекорд выработки за одни сутки: предыдущий рекорд составлял 51,7 млн кВт•ч, максимальная выработка в феврале текущего года составила 60,63 млн кВт•ч. Всего с момента пуска первых агрегатов в 2012 году по 10 марта 2021 года Богучанская ГЭС произвела 105 млрд 194 млн кВт•ч.

По данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» в феврале 2021 года в Красноярском крае произведено 5 млрд 31,1 млн кВт•ч электроэнергии, потребление превысило 4 млрд 47,7 кВт•ч. Доля Богучанской ГЭС - более 32,77% выработки края и 40,74% потребления. Впервые Богучанская ГЭС вышла на первое место по выработке среди всех ГЭС Красноярского края – она произвела 54,2% их суммарной выработки (3 млрд 41 млн кВт•ч).

Производственные результаты обусловлены эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС в условиях повышенной водности на Байкале и Ангаре и сложившейся водохозяйственной и ледовой обстановкой. В феврале 2021 года по обращению ОДУ Сибири Енисейское БВУ установило режим работы Богучанской ГЭС со среднесуточными сбросными расходами 4000 кубометров в секунду, что позволило начать подготовку к предстоящему половодью и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в энергосистеме Сибири. С начала 2021 года (без учета дополнительного дня високосного года) потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 39 934,8 млн кВт•ч, что на 4,3% больше, чем в январе – феврале 2020 года.