11 марта
Красноярск
погода +8 °C
74.04
 
€ 87.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Богучанская ГЭС увеличила выработку электроэнергии в феврале

Главная Общество
Красноярск
14:54 11 Марта 2021
энергетика, электроэнергия, гэс, работа
версия для печати Ico_print

В феврале 2021 года Богучанская ГЭС произвела 1 млрд 649 млн кВт•ч электроэнергии, что на 5,97% больше, чем в феврале 2020 года. Обновлен и рекорд выработки за одни сутки: предыдущий рекорд составлял 51,7 млн кВт•ч, максимальная выработка в феврале текущего года составила 60,63 млн кВт•ч. Всего с момента пуска первых агрегатов в 2012 году по 10 марта 2021 года Богучанская ГЭС произвела 105 млрд 194 млн кВт•ч.   

По данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» в феврале 2021 года в Красноярском крае произведено 5 млрд 31,1 млн кВт•ч электроэнергии, потребление превысило 4 млрд 47,7 кВт•ч. Доля Богучанской ГЭС - более 32,77% выработки края и 40,74% потребления. Впервые Богучанская ГЭС вышла на первое место по выработке среди всех ГЭС Красноярского края – она произвела 54,2% их суммарной выработки (3 млрд 41 млн кВт•ч).

Производственные результаты обусловлены эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС в условиях повышенной водности на Байкале и Ангаре и сложившейся водохозяйственной и ледовой обстановкой. В феврале 2021 года по обращению ОДУ Сибири Енисейское БВУ установило режим работы Богучанской ГЭС со среднесуточными сбросными расходами 4000 кубометров в секунду, что позволило начать подготовку к предстоящему половодью и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в энергосистеме Сибири. С начала 2021 года (без учета дополнительного дня високосного года) потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 39 934,8 млн кВт•ч, что на 4,3% больше, чем в январе – феврале 2020 года.

Фото: АО «Богучанская ГЭС»
По материалам АО «Богучанская ГЭС»

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Екатерина Костюнина удивила своих подписчиков откровенным фото

Екатерина Костюнина удивила своих подписчиков откровенным фото

11 Марта 2021 г.
Девушка-арбитр не стесняется в социальных сетях
Новости Красноярска: На КрасЖД готовятся к паводку и весеннему ледоходу

На КрасЖД готовятся к паводку и весеннему ледоходу

11 Марта 2021 г.
Об этом рассказали в компании
Новости Красноярска: В Сибири прогнозируют обильные паводки: чем это опасно для энергетики?

В Сибири прогнозируют обильные паводки: чем это опасно для энергетики?

11 Марта 2021 г.
Зима 2021 года выдалась в Сибири морозной и снежной
Новости Красноярска: Сегодняшний день в Красноярске – аномально теплый

Сегодняшний день в Красноярске – аномально теплый

11 Марта 2021 г.
Об этом рассказал федеральный синоптик
Новости Красноярска: На севере края перевернулся бензовоз

На севере края перевернулся бензовоз

11 Марта 2021 г.
В происшествии никто не пострадал
Новости Красноярска: Уголовное дело о халатности возбуждено после массового отравления детей в Красноярске

Уголовное дело о халатности возбуждено после массового отравления детей в Красноярске

11 Марта 2021 г.
Сотрудники «Центра питания» недобросовестно исполняли свои обязанности
Новости компаний
05/03
Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экология и самолеты: бизнес и власти края вплотную занялись Таймыром

Экология и самолеты: бизнес и власти края вплотную занялись Таймыром

11 Марта 2021 г.
Сторонами подписан ряд документов
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group в честь Международного женского дня включит архитектурную подсветку

Красноярская ГЭС компании En+ Group в честь Международного женского дня включит архитектурную подсветку

6 Марта 2021 г.
Автоматические датчики света включают более 1000 лампочек
Новости Красноярска: Глава Роспотребнадзора проконтролирует борьбу с иерсиниозом в Красноярске

Глава Роспотребнадзора проконтролирует борьбу с иерсиниозом в Красноярске

6 Марта 2021 г.
Из оборота изъяли более 1,3 тонн овощей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru