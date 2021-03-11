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На КрасЖД готовятся к паводку и весеннему ледоходу

Главная Общество
Красноярск
14:12 11 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, весна, паводок, железные дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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В настоящее время на Красноярской железной дороге реализуется комплекс мер для защиты инфраструктуры от весеннего половодья и раннего ледохода на реках. Об этом рассказали в пресс-службе организации. 

По прогнозам синоптиков, в сибирских регионах ожидаются температурные качели. Это может спровоцировать ускоренное вскрытие льда на реках, которые пересекает КрасЖД. Для наблюдения за уровнем воды и толщиной льда на магистрали уже действует 19 водомерных постов. Контрольные измерения осуществляются два раза в сутки.

Кроме того, сотрудники Красноярской железной дороги совместно с представителями администраций Нижнеингашского, Иланского и Шарыповского районов Красноярского края проинспектируют состояние трёх плотин, расположенных в непосредственной близости к железнодорожному полотну. 

Чтобы обеспечить целостность и работоспособность инфраструктуры, безопасность и бесперебойность движения поездов в период активного таяния, осуществляются масштабные работы по вскрытию и очистке от снега водопропускных труб, нагорных и водоотводных канав, а также лотков и кюветов. Проводится обследование инженерных сооружений, принимающих на себя основной удар паводковых вод.

Для незамедлительного реагирования на нештатные ситуации формируется 7 противоразмывных поездов. В этом году три из них будут нести круглосуточную вахту на Транссибирском участке – в Чунояре, Уяре и Ачинске, четыре на станциях южного хода – в Ужуре, Аскизе, Саянской и Курагино. В каждом составе 8 вагонов и платформ с бутовым камнем, щебнем, песчано-гравийной смесью, цементом, пиломатериалами, есть грузовые вагоны – самосвалы (думпкары), оснащенные устройством для механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов. Также поезда укомплектовываются инвентарем, необходимым для проведения работ по ликвидации подтопления.

В повышенную готовность переведены противолавинная станция и подразделения, осуществляющие наблюдение за скальнообвальными участками. В случае необходимости будут приняты меры по принудительному спуску снежных масс и применению технологий, защищающих путь от камнепадов. Под постоянным наблюдением находятся перегоны КрасЖД, проложенные в болотистой и горной местности.

Для локомотивных бригад пассажирских и грузовых поездов разработан перечень участков, при проследовании которых необходимо проявлять особую бдительность.

Координирует реализацию противопадковых мероприятий специально созданный штаб.

Фото: www.gudok.ru

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