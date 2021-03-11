Сегодняшний день в Красноярске – аномально теплый

В краевую столицу на 1 день пришла аномально теплая для этого времени погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным специалиста, сегодня, 11 марта в дневные температура будет выше нормы на 8-10 градусов.

Сегодня в Красноярске будет наблюдаться переменная облачность, воздух прогреется до +8, однако будет дуть порывистый ветер со скоростью 15-18 метров в секунду.

Ближайшей ночью в городе будет морозно, столбик термометра опустится ниже 10 градусов. Завтра днем всего +3.

Напомним, к выходным в Красноярск вернутся 20-градусные морозы.