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Уголовное дело о халатности возбуждено после массового отравления детей в Красноярске

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Красноярск
10:54 11 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске возбуждено еще одно уголовное дело после массового отравления детей. Прокуратура провела проверку «Центра питания» - организации, которая должна контролировать качество поставляемых в школы продуктов. По данным силовиков, сотрудники муниципального автономного учреждения халатно отнеслись к своим обязанностям, что и стало причиной заражения детей иерсиниозом.

«Вопреки требованиям закона, сотрудники МАУ «Центр питания» ненадлежащим образом осуществляли должностные обязанности, они своевременно не приняли меры к пресечению деятельности по оказанию услуг, не отвечающих требованиям санитарного законодательства», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Ранее Следственный комитет начал расследование по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Санитарно-эпидемиологическое расследование проводит и Роспотребнадзор – по итогам проверки ведомства суд принял решение о приостановке деятельности двух поставщиков овощей в школы. Напомним, что салатами в столовых отравились 114 детей из 27 школ Советского и Октябрьского районов.

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