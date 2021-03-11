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Спортсмены Богучанской ГЭС приняли участие в соревнованиях

Главная Общество
Красноярск
08:08 11 Марта 2021
соревнования, предприятие, сотрудники, гто, спорт
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Две команды Богучанской ГЭС приняла участие в соревнованиях трудовых коллективов Кежемского района, посвященных 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»*. По сумме баллов 3 место заняла команда «Богучанская ГЭС-1», 1 и 2 место заняли команда администрации района и команда Отдела МВД по Кежемскому району.

В программу соревнований были включены подтягивание на перекладине, отжимание от пола, упражнение на гибкость, упражнение на пресс, cтрельба из положения сидя или стоя с опорой о стол на дистанции 10 м из электронного оружия.

Администрацией города Кодинск, в канун Международного женского дня, был организован турнир по волейболу среди женщин в котором приняли участие 9 команд. Спортсменки Богучанской ГЭС заняла в турнире 3 место, лучшей связующей турнира была признана Анастасия Куценова.

Команды Богучанской ГЭС принимают активное участие в сдаче норм ГТО с момента возрождения физкультурно-спортивного комплекса в 2017 году. Спортсмены-энергетики представлены в нескольких возрастных группах (с 6 ступени комплекса по 9, то есть от 25 до 59 лет), большинство сдает нормативы на высший, золотой знак.

*Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - программная и нормативная основа физического воспитания населения России, нацеленная на развитие массового спорта. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп установленных нормативов по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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