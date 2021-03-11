В Красноярске работающие пенсионеры могут продлить больничные из-за пандемии

Краевое правительство разрешило работающим пенсионерам продлить больничные листы, открытые в связи с пандемией. Горожане старше 65 лет могут оставаться дома до 25 марта. Эта дата обозначена в указе, который накануне подписал губернатор Александр Усс.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Работающие пенсионеры могут уйти на оплачиваемый больничный с оформлением листка нетрудоспособности либо перейти на удаленный режим работы», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в связи с пандемией в Красноярском крае действует новый порядок выдачи больничных листов по COVID-19. Поликлиникам рекомендовано открывать больничные по телефону, а передавать их пациентам с помощью волонтеров или курьеров.