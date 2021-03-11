В Красноярске объявлен конкурс на лучшую концепцию развития Предмостной площади

«Институт города» в Красноярске объявил конкурс на лучшую концепцию развития Предмостной площади. Первый этап отбора участников продлится до 14 апреля: жюри принимают портфолио и эссе от конкурсантов. В финал пройдут только пять участников. Они и получат право разработать дизайн территории Предмостной площади.

«Участникам необходимо проанализировать современное состояние планировки, застройки, озеленения и благоустройства территории с учетом будущего расположения региональных объектов: комплекса зданий Красноярского хореографического колледжа и современного международного центра креативных индустрий «Поздеев Центр». Особое внимание необходимо уделить развитию общественных пространств площади, правобережной набережной и формированию транспортно-пешеходного узла», - отметили в пресс-службе администрации Красноярска.

Итоги конкурса подведут 11 июня. Победитель получит 700 тысяч рублей, остальные финалисты – по 200 тысяч рублей каждый.