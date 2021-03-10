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Хоккейный триллер в Хабаровске закончился поражением «Енисея»

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Красноярск
18:04 10 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Несколько минут назад в Хабаровске завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. На «Ерофей-Арене» встречались местный «СКА-Нефтяник» с красноярским «Енисеем». Напряженный по накалу матч завершился в дополнительное время со счетом 7:6 в пользу хозяев поля.

Забитыми мячами в составе красноярцев отличились Максим Ишкельдин, Тимофей Безносов, Илья Лопатин и лидер атак Алмаз Миргазов забил трижды. Однако «золотой гол» на счету игрока хабаровчан Туомаса Мяаття.

Ответную игру команды проведут 13 марта на стадионе «Енисей». В случае повторного поражения красноярцы не попадут в главный матч сезона. Теперь им необходимо одержать две победы кряду.     

Фото: RedYarsk

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