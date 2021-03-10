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В Красноярске усилится ветер

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Красноярск
17:13 10 Марта 2021
ветер, непогода, весна, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцев предупреждают об усилении ветра. В четверг, 11 марта, порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с. В городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +6…+8°С – это будет самый теплый день недели.

Спасатели рекомендуют красноярцам при усилении ветра оставаться дома или в офисе, а также воздержаться от проведения работ на высоте. На улице опасно подходить к деревьям и легким конструкциям. Также не стоит оставлять рядом с ними машины.

«Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Красноярска рекомендуют туристам, горнолыжникам и альпинистам соблюдать меры безопасности на маршрутах и горнолыжных трассах и обязательно регистрировать выходы по туристическим маршрутам в поисково-спасательных службах», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

 

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