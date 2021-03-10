В Красноярске для борьбы с паводком лед режут горячей водой

В Красноярске для борьбы с паводком лед на реке Бугач режут горячей водой. Работы проводят специалисты САТП. Главная задача - предотвратить подтопление приусадебных участков и дорог в переулках Лесосибирский и Каратузский.

Лед режут с помощью специальной техники, которая напоминает автоцистерны. В емкости закачивают несколько тонн кипятка и под большим напором разрезают лед.

«Машина приезжает в нужное место, раскатывает шланги. Машина поддает под давлением горячую воду. И рабочие режут как горячим ножом масло толстенные льдины, потом вытаскивают их на берег. Угроза ликвидирована: вода не поднявшись до максимальных отметок уходит в низовья», - рассказал радиостанции «Красноярск-Главный» главный специалист управления по ГО и ЧС администрации Красноярска Евгений Есавкин.

Отметим, что в этом году в Красноярске выпало в четыре раза больше снега, чем в прошлом. Важно, вывести снег за пределы города, чтобы предотвратить подтопление улиц.