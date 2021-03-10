En+ Group дала первую электроэнергию с подстанции «Озерная» на Тайшетский алюминиевый завод

En+ Group сообщает о начале подачи напряжения с подстанции «Озерная» на закрытое распределительное устройство (ЗРУ) КПП Тайшетского алюминиевого завода.

Ввод Тайшетского алюминиевого завода планируется в 2021 году с поэтапным набором нагрузки до 390 мВт, в 2022-м – до 780 мВт. Запуск электроснабжения обеспечил готовность для начала пусконаладочных работ на заводе. Одноцепные линии электропередачи свяжут подстанцию «Озерная» и Тайшетский алюминиевый завод, обеспечив выдачу мощности Богучанской ГЭС. Четыре высоковольтные линии ВЛ 220 кВ «Озерная-Тайшетский алюминиевый завод» (проложены параллельно друг друга на расстоянии 25 метра) общей протяженностью 2000 метров и волоконно-оптическая линия связи по высоковольтной линии ВЛ 220 кВ протяженностью 13,5 километра (от подстанции «Тайшет» до подстанции «Озерная») введены сегодня Иркутской электросетевой компанией в работу на подстанции «Озерная» вблизи города Тайшет в Иркутской области. Разрешение на допуск энергоустановки было подписано Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 24 февраля 2021 года.

ПС «Озерная» относится к подстанциям нового поколения, где применены самые современные разработки в области оперативного управления. За три года на ПС 500 кВ «Озерная» построено открытое распределительное устройство 500 кВ, смонтировано и введено в работу первичное оборудование 500кВ (жесткая ошиновка 500кВ 1 и 2 СШ-500кВ, трансформаторы тока и напряжения, выключатели, разъединители), РП-10-1. Смонтирована группа однофазных автотрансформаторов 500кВ, трансформатор СН 220/35кВ. Выполнено строительство ОРУ-220кВ и смонтировано оборудование в объеме первого и второго пускового комплекса. Выполнено строительство и монтаж оборудования ОРУ-35кВ. Завершено строительство двух новых ячеек 500кВ в части подключения ВЛ 500кВ «Ангара-Озерная» и «БоГЭС-Озерная» с установкой управляемых шунтирующих реакторов 500кВ аналогично. Ранее в рамках проекта были возведены две линии 500 кВ между подстанциями «Озерная» и «Тайшет» - ВЛ-500 кВ №505, связавшая ПС «Озерная» с существующей подстанцией 500/110/35кВ «Тайшет», что позволило обеспечить надежный транзит и связь с Красноярской энергосистемой.

Тайшетский алюминиевый завод добавит после пуска почти 430 тыс. тонн к общему объему производственной мощности компании (это первый пусковой комплекс, в состав которого войдут 352 электролизера РА 400 силой тока 440 кА). Новое высокотехнологичное предприятие станет одним из ключевых активов металлургического бизнеса En+ Group на территории Сибири и одним из самых экологичных предприятий в мировой алюминиевой отрасли, обеспечит создание около 3 тыс. рабочих мест.

Сокращение выбросов парниковых газов - одна из стратегических целей En+ Group, основанной Олегом Владимировичем Дерипаска. Для ее достижения компания активно работает по таким направлениям, как модернизация предприятий, разработка и внедрение инновационных технологий, наращивает производство экологически чистого алюминия, чей «углеродный след» в несколько раз ниже среднеотраслевых показателей. В январе 2021 года компания объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов (ПГ) к 2050 году и сократить минимум на 35% выбросы ПГ к 2030 году. Эти цели затрагивают все производственные процессы, включая производство алюминия, выработку тепловой и электроэнергии. Благодаря близости Тайшетского завода к азиатским странам компания сможет быстро и эффективно доставлять его продукцию на крупнейшие и наиболее перспективные рынки потребления алюминия.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group:

«Подача напряжения на ЗРУ КПП Тайшетского алюминиевого завода с подстанции «Озерная» дает новый импульс развитию алюминиевой отрасли Приангарья. Предстоящий пуск Тайшетского завода, безусловно, послужит основой для развития экономики Иркутской области. И для нас важно, что это Тайшетский алюминиевый завод будет обеспечен чистой энергией – энергией гидроэлектростанции. Инвестиции в проект за весь период строительства составили порядка 13 миллиардов рублей».

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

«Правительство Иркутской области давно и успешно сотрудничает с En+ Group, тысячи сотрудников компании обеспечивают потребности региона в качественном энергоснабжении. Во многом благодаря нашему взаимодействию эффективно развивается региональная промышленная политика. Компания реализует сложнейшие проекты по улучшению энергетической системы региона. Но даже на их фоне этот объект уникален».

По материалам пресс-службы En+ Group