10 марта
Красноярск
погода -5 °C
74.04
 
€ 87.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

En+ Group дала первую электроэнергию с подстанции «Озерная» на Тайшетский алюминиевый завод

Главная Общество
Красноярск
16:41 10 Марта 2021
энергетика, металлургия, предприятие, электроэнергия, электричество
версия для печати Ico_print

En+ Group сообщает о начале подачи напряжения с подстанции «Озерная» на закрытое распределительное устройство (ЗРУ) КПП Тайшетского алюминиевого завода.

Ввод Тайшетского алюминиевого завода планируется в 2021 году с поэтапным набором нагрузки до 390 мВт, в 2022-м – до 780 мВт. Запуск электроснабжения обеспечил готовность для начала пусконаладочных работ на заводе. Одноцепные линии электропередачи свяжут подстанцию «Озерная» и Тайшетский алюминиевый завод, обеспечив выдачу мощности Богучанской ГЭС. Четыре высоковольтные линии ВЛ 220 кВ «Озерная-Тайшетский алюминиевый завод» (проложены параллельно друг друга на расстоянии 25 метра) общей протяженностью 2000 метров и волоконно-оптическая линия связи по высоковольтной линии ВЛ 220 кВ протяженностью 13,5 километра (от подстанции «Тайшет» до подстанции «Озерная») введены сегодня Иркутской электросетевой компанией в работу на подстанции «Озерная» вблизи города Тайшет в Иркутской области. Разрешение на допуск энергоустановки было подписано Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 24 февраля 2021 года.

ПС «Озерная» относится к подстанциям нового поколения, где применены самые современные разработки в области оперативного управления. За три года на ПС 500 кВ «Озерная» построено открытое распределительное устройство 500 кВ, смонтировано и введено в работу первичное оборудование 500кВ (жесткая ошиновка 500кВ 1 и 2 СШ-500кВ, трансформаторы тока и напряжения, выключатели, разъединители), РП-10-1. Смонтирована группа однофазных автотрансформаторов 500кВ, трансформатор СН 220/35кВ. Выполнено строительство ОРУ-220кВ и смонтировано оборудование в объеме первого и второго пускового комплекса. Выполнено строительство и монтаж оборудования ОРУ-35кВ. Завершено строительство двух новых ячеек 500кВ в части подключения ВЛ 500кВ «Ангара-Озерная» и «БоГЭС-Озерная» с установкой управляемых шунтирующих реакторов 500кВ аналогично. Ранее в рамках проекта были возведены две линии 500 кВ между подстанциями «Озерная» и «Тайшет» - ВЛ-500 кВ №505, связавшая ПС «Озерная» с существующей подстанцией 500/110/35кВ «Тайшет», что позволило обеспечить надежный транзит и связь с Красноярской энергосистемой.

Тайшетский алюминиевый завод добавит после пуска почти 430 тыс. тонн к общему объему производственной мощности компании (это первый пусковой комплекс, в состав которого войдут 352 электролизера РА 400 силой тока 440 кА). Новое высокотехнологичное предприятие станет одним из ключевых активов металлургического бизнеса En+ Group на территории Сибири и одним из самых экологичных предприятий в мировой алюминиевой отрасли, обеспечит создание около 3 тыс. рабочих мест.

Сокращение выбросов парниковых газов - одна из стратегических целей En+ Group, основанной Олегом Владимировичем Дерипаска. Для ее достижения компания активно работает по таким направлениям, как модернизация предприятий, разработка и внедрение инновационных технологий, наращивает производство экологически чистого алюминия, чей «углеродный след» в несколько раз ниже среднеотраслевых показателей. В январе 2021 года компания объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов (ПГ) к 2050 году и сократить минимум на 35% выбросы ПГ к 2030 году. Эти цели затрагивают все производственные процессы, включая производство алюминия, выработку тепловой и электроэнергии. Благодаря близости Тайшетского завода к азиатским странам компания сможет быстро и эффективно доставлять его продукцию на крупнейшие и наиболее перспективные рынки потребления алюминия.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group:

«Подача напряжения на ЗРУ КПП Тайшетского алюминиевого завода с подстанции «Озерная» дает новый импульс развитию алюминиевой отрасли Приангарья. Предстоящий пуск Тайшетского завода, безусловно, послужит основой для развития экономики Иркутской области. И для нас важно, что это Тайшетский алюминиевый завод будет обеспечен чистой энергией – энергией гидроэлектростанции. Инвестиции в проект за весь период строительства составили порядка 13 миллиардов рублей».

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

«Правительство Иркутской области давно и успешно сотрудничает с En+ Group, тысячи сотрудников компании обеспечивают потребности региона в качественном энергоснабжении. Во многом благодаря нашему взаимодействию эффективно развивается региональная промышленная политика. Компания реализует сложнейшие проекты по улучшению энергетической системы региона. Но даже на их фоне этот объект уникален».

По материалам пресс-службы En+ Group

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Хоккейный триллер в Хабаровске закончился поражением «Енисея»

Хоккейный триллер в Хабаровске закончился поражением «Енисея»

10 Марта 2021 г.
Красноярцы рискуют не попасть в главный матч сезона
Новости Красноярска: Сибирская отшельница въехала в новый дом

Сибирская отшельница въехала в новый дом

10 Марта 2021 г.
Избу в глухой тайге построили на средства Олега Дерипаски
Новости Красноярска: В Красноярске усилится ветер

В Красноярске усилится ветер

10 Марта 2021 г.
Порывы будут достигать 20 м/с
Новости Красноярска: В Красноярске для борьбы с паводком лед режут горячей водой

В Красноярске для борьбы с паводком лед режут горячей водой

10 Марта 2021 г.
Работы проводят специалисты САТП на реке Бугач
Новости Красноярска: В России появится первый автодорожный мост из красноярского алюминия

В России появится первый автодорожный мост из красноярского алюминия

10 Марта 2021 г.
Об этом сообщили в Алюминиевой Ассоциации
Новости Красноярска: Камеру замера скорости по дороге в аэропорт могут оставить

Камеру замера скорости по дороге в аэропорт могут оставить

10 Марта 2021 г.
В ГИБДД подвели итоги тестирования
Новости компаний
05/03
Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские водители самые вежливые в стране

Красноярские водители самые вежливые в стране

10 Марта 2021 г.
Об этом сообщили в компании SuperJob
Новости Красноярска: Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

6 Марта 2021 г.
Его поместили под домашний арест
Новости Красноярска: Красноярцы охотнее других сибиряков берут кредиты

Красноярцы охотнее других сибиряков берут кредиты

10 Марта 2021 г.
В 2020 году объем заемных средств вырос на 14,5%
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru