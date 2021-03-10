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В России появится первый автодорожный мост из красноярского алюминия

Главная Общество
Красноярск
16:35 10 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В министерстве строительства Российской Федерации согласовали специальные технические условия для проектирования и строительства автомобильного моста с конструкциями из алюминиевых сплавов. Стоит отметить, что подобный мост будет первым не только в Российской Федерации, но и Восточной Европе. 

Как рассказали в Алюминиевой Ассоциации, пилотный проект будет реализован в Нижегородской области – мост длиной 72 метра через реку Линда построят в городе Бор на автодороге Толоконцево – Могильцы. Объект планируется построить и сдать в эксплуатацию в 2021 – 2022 годах.

Стоит отметить, что первый в современной России алюминиевый пешеходный мост в 2017 году также был построен в Нижегородской области. Это был инновационный проект Алюминиевой ассоциации, который был реализован в рамках концепции возрождения алюминиевого мостостроения, предложенной основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской.

«Принятое в министерстве строительства решение открывает новый этап в развитии мостостроения в России. В нашей стране у этого направления есть большие перспективы – пешеходные и автодорожные мосты из легкого, стойкого к коррозии и экологичного алюминия могут строиться, в том числе и в рамках программы замены и реконструкции аварийных и предаварийных мостовых сооружений. Мы сотрудничаем с коллегами из Европы и Японии в сфере инфраструктурного строительства, и основываясь на опыте этого взаимодействия, готовы предложить рынку самые современные высокотехнологичные конструкции: от надстроек для обслуживания и ремонта большепролетных мостов до вело-пешеходных мостиков и специальных дорожек для людей с ограниченными возможностями. Эти объекты гармонично встраиваются в уже существующую инфраструктуру – рассказала сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская

В настоящее время в России насчитывается 8 алюминиевых пешеходных мостов: 3 из которых в Красноярском крае, 2 в Нижегородской области, еще 2 в столице России, а также 1 в Туле. 

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