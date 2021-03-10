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Камеру замера скорости по дороге в аэропорт могут оставить

Главная Общество
Красноярск
16:14 10 Марта 2021
камеры, скорость, дороги, трасса, пдд, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
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Комплекс замера скорости по дороге в красноярский аэропорт могут продолжить использовать и дальше. В ГИБДД позитивно оценили опыт работы прибора.

Напомним, по дороге в красноярский аэропорт в декабре установили инновационный комплекс замера скорости движения автомобилей. Система «СКАТ-РИФ» замеряет среднюю скорость прохождения отрезка пути транспортным средством. Принцип действия системы основан на измерении интервала времени, за которое транспортное средство прошло расстояние между комплексами. Если средняя скорость движения на участке автодороги Р-255 «Сибирь» с 807 по 800 километр превышала порог в 110 км/ч, то данные о нарушении автоматически передавались в ГИБДД для вынесения постановления об административном правонарушении. Также камеры контролировали нарушение разметки и другие пункты ПДД.

В ГИБДД на запрос Sibnovosti.ru заявили, что работу приборов оценивают положительно и в планах использовать его и дальше. Однако за время тестирования комплекса статистика по выявленным нарушениям не велась.

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