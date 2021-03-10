Красноярские водители самые вежливые в стране

Компания SuperJob провела очередное исследование. На этот раз аналитики проводили опрос в 16 городах-миллионниках России и опросили 13 тысяч респондентов. Участникам предлагалось оценить поведение водителей и культуру вождения на городских улицах по 5-балльной шкале.

Так, красноярцы, которые за рулем, оценили манеру вождения других участников движения на 3,6 балла. Однако пешеходы поставили землякам-автомобилистам 3,1 балла.

Стоит отметить, что аналогичные оценки поставили респонденты в столице страны: 3,6 и 3,1 балла от автомобилистов и московских пешеходов соответственно.