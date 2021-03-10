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Красноярские водители самые вежливые в стране

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Красноярск
16:13 10 Марта 2021
исследования, водитель, москва, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, опрос, социология
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания SuperJob провела очередное исследование. На этот раз аналитики проводили опрос в 16 городах-миллионниках России и опросили 13 тысяч респондентов. Участникам предлагалось оценить поведение водителей и культуру вождения на городских улицах по 5-балльной шкале.    

Так, красноярцы, которые за рулем, оценили манеру вождения других участников движения на 3,6 балла. Однако пешеходы поставили землякам-автомобилистам 3,1 балла.

Стоит отметить, что аналогичные оценки поставили респонденты в столице страны: 3,6 и 3,1 балла от автомобилистов и московских пешеходов соответственно.

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