«Я буду долго гнать велосипед»: в Большом Улуе задержали мужчину с сумкой марихуаны

Полицейские в Большеулуйском районе задержали мужчину, у которого было обнаружено около 7 килограмм марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Инцидент случился накануне ночью на территории районного центра. Внимание инспекторов ГИБДД привлек мужчина на велосипеде, который при виде стражей порядка стал скрываться, однако он был задержан. При первичном осмотре у него была обнаружена сумка, в которой находилось около 2 килограмм марихуаны. Кроме того, у злоумышленника дома было найдено и изъято еще 5 килограмм запрещенного вещества.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по 228 статье УК РФ. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под подпиской он невыезде.