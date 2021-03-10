В Сухобузимском районе взыскали крупный штраф со злостного неплательщика

Сотрудники службы судебных приставов в Сухобузимском районе взыскали с местного жителя задолженность по штрафам за нарушения правил дорожного движения. Взыскание стало возможным только при попытке продажи автомобиля.

В пресс-службе управления судебных приставов по Красноярскому краю пояснили, что ранее автолюбитель накопил 27 штрафов и львиная доля их них была выписана за превышение скорости. Общая сумма долга составляла около 25 тысяч рублей. Приставы наложили запрет на любые регистрационные действия на автомобиль должника марки Nissan Sunny. Мужчина был вынужден оплатить штраф, а также исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы долга. Только после этого он смог продать машину.

Стоит отметить, что приставы имеют право наложить запрет на сделки с любым видом имущества, а также ограничивать право выезда за пределы Российской Федерации и управления транспортом.