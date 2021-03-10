В школы и больницы Красноярского края поставили 19 тонн контрафактного сливочного масла

В бюджетные учреждения Красноярского края поставили 19 тонн сливочного масла, происхождение которого не удалось установить. Поставщики предоставили документы о том, что продукты изготовлены компанией ООО «Молпром», однако подтвердить эти данные не удалось. Специалисты Россельхознадзора могут отследить весь путь перемещения продукта от производителя до конечного потребителя через систему мониторинга «Меркурий», в этой цепочке оказался пробел.

«Выявлено, что производителем - ООО «Молпром» - производственные ветеринарные сертификаты на данный вид подконтрольных товаров с указанными в документах на поставки в бюджетные учреждения датами выработки не оформлялись. Также в системе «Меркурий» отсутствуют транспортные электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на отгрузку продуктов на территорию Красноярского края», - сообщили в пресс-службе краевого Россельхознадзора.

Установлено, что сливочное масло было незаконно введено в оборот в городе Красноярске и внесено в систему «Меркурий» со ссылкой на несуществующие документы. Далее через третьи фирмы продукция поступила к поставщикам, которые и передали ее в 11 краевых учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы. Во все учреждения направлены письма о необходимости изъять сомнительную продукцию из оборота.

Напомним, что в конце февраля в Красноярске произошло массовое заражение детей иерсиниозом – школьники ели салаты в столовых. Случаи зарегистрированы в 27 школах. На деятельность поставщиков овощей в школы наложен временный запрет.

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