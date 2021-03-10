Двое налоговиков предстанут перед судом за коррупционные схемы

В красноярской краевой прокуратуре выдали обвинительное заключение в отношении двух сотрудников налоговой службы.

Ранее в отношении них было возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в реализации коррупционных схем и разглашении налоговой тайны. В надзорном органе сообщили, что одна из обвиняемых работала на должности заместителя начальника отдела информационных технологий и получила при посредничестве инспектора-делопроизводителя взятку около 500 тысяч рублей. Денежные средства основная обвиняемая получила за предоставленную информацию.

«За предоставление сведений о проведении мероприятий налогового контроля в отношении юридических лиц, подконтрольных взяткодателю – подчеркнули в краевой прокуратуре.

Преступление было совершено с января 2018-го по февраль 2019 года. Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде краевой столицы. Кроме того, под уголовное преследование попал и взяткодатель.