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Сегодня в Красноярске состоятся публичные слушания о применении противогололедных реагентов

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Красноярск
10:43 10 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В среду, 10 марта, в Красноярске состоятся публичные слушания о применении противогололедных и снегоплавильных реагентов. В правила благоустройства города предлагают внести изменения, которые касаются запрета на использование регентов на магистралях, не оборудованных ливневками. У горожан был месяц, чтобы ознакомиться с предлагаемыми стандартами.

«Проект предлагаемых изменений в виде документа был доступен для ознакомления с 10 февраля. В течение этого месяца горожане могли присылать замечания, предложения и мнения по поводу изменений. Их можно было направлять в письменной форме в адрес администрации города. Также прочесть документ можно было в очной форме в экспозиции в зданиях администрации города и департамента городского хозяйства», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что все изменения в правила благоустройства должны проходить процедуру общественных слушаний. Публичные обсуждения состоятся в малом зале администрации города Красноярска на ул. Карла Маркса, 93, 2 этаж. Регистрация начнется 10 марта в 18:00, в 19:00 – начало обсуждения. С собой нужно взять паспорт и защитную маску. Тем, кому не хватит места в зале, будет доступен просмотр онлайн-трансляции на сайте администрации города.

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