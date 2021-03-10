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С сегодняшнего дня коронавирусные ограничения смягчены

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Красноярск
10:29 10 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня, 10 марта, вступил в силу ряд поправок, направленных на смягчение губернаторского указа о противодействии COVID-19. Так, все заведения общепита на территории региона имеют право работать без каких-либо ограничений по времени (раньше они были открыты до 23:00. – прим. Sibnovosti.ru). Кроме того, теперь там разрешены банкеты, семейные торжества и праздники, юбилеи. Но без специально отведенных мест под танцы.

Однако, для заведений общественного питания сохраняется ряд предписаний – столы должны быть расположены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Вместе с тем, с сегодняшнего дня в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах все занятия могут проходить с загрузкой до 75% от пропускной способности. Тоже самое касается и культурного досуга – кинотеатры, концертные залы и театры могут впускать не более 75% от общей вместимости.

Тем не менее, в крае сохраняются ограничительные меры на работу ночных клубов и иных массовых мероприятий, они будут в действии до существенного улучшения эпидемиологической обстановки.

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