Красноярцы готовы платить за вход в природный парк «Ергаки»

Красноярцы готовы платить за вход на территорию парка «Ергаки» при условии, что сумма платежа не превысит 100 рублей. Горожане приняли участие в опросе об организации работы природного парка на платформе «Активный гражданин». 70% участников голосования высказались, что положительно относятся к введению платы. При этом 64% проголосовавших считают, что сумма сборов должна быть в пределах 100 рублей.

«Опрос показал, что 40,74% респондентов посещают природный парк «Ергаки» один раз в год, 28,24% – несколько раз в год, порядка 31% участников опроса не посещают парк», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Теперь проект нормативного акта регионального правительства о введении платы за посещение природного парка «Ергаки» рассмотрит Общественный совет при Минэкологии края, а также депутаты Законодательного собрания.

Отметим, что от оплаты входных билетов будут освобождены 17 льготных категорий граждан, в том числе дошкольники, школьники, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и их сопровождающие.