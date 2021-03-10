Красноярцы смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ

Мобильная лаборатория краевого Центра СПИД будет работать возле ТЦ «Красноярье». Сдать экспресс-тест на ВИЧ красноярцы смогут в четверг, 11 марта, с 12:00 до 15:00. Результат тестирования будет готов в течение 15 минут. Во время ожидания пациенты смогут получить консультацию специалиста и узнать о способах профилактики ВИЧ-инфекции. Тестирование анонимное.

В краевом Минздраве отметили, что мобильная лаборатория краевого Центра СПИД будет работать регулярно два раза в неделю. Пройти тестирование красноярцы смогут в разных районах города по вторникам и четвергам. Информация о работе мобильного пункта будет доступна на официальном сайте краевого Минздрава.