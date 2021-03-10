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Администрация проверяет состояние дорог Красноярска после зимы

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Красноярск
09:20 10 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Администрация Красноярска начала ревизию дорог города после зимы. Специалисты Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства начнут исследовать состояние магистралей с самых оживленных участков, где часто скапливают заторы. Опасные ямы подлежат срочному устранению. Ремонтировать выбоины в начале весны будут методами «литой асфальт», «инфраред» или «холодный асфальт», которые позволяют работать и при отрицательных температурах.

«Эти технологии более дорогие и являются временными мерами. Они позволяют оперативно ликвидировать выбоину, колею или яму, помочь поддержать дорогу в безопасном состоянии до наступления сроков планового ремонта или подходящих температур. Там, где невозможно применить эти методы, будет использоваться временная подсыпка», - сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации Красноярска.

Также инспекторы проверят дороги, которые находятся на гарантии – то есть те, что были отремонтированы 3-4 года. Дефекты на этих объектах подрядчики будут устранять за свой счет.

Кроме того, в надлежащем состоянии должны находиться участки дорог, где ремонты сетей проводили коммунальщики. С приходом тепла коммунальные службы должны восстановить покрытие и провести благоустройство. 

В мэрии добавили, что красноярцы могут оставлять заявки на ремонт ям в службу 005.

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