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С начала марта в краевом центре оштрафовали 69 нарушителей масочного режима

Главная Общество
Красноярск
16:08 9 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В краевой столице в ежедневном режиме проверяется соблюдение масочного режима в общественных местах - кинотеатрах, на остановках общественного транспорта, кафе, ресторанах, магазинах и так далее.

Полицейские, городовые и сотрудники районных администраций за первую неделю марта проверили 533 объекта.

В пресс-службе городовых уточнили, что проверяли 414 магазина, 16 заведений общепита и 103 остановки общественного транспорта. Грубые нарушения были выявлены на 74 объектах и было составлено 69 протоколов за нарушение масочного режима. Кроме того, было проведено почти 350 профилактических бесед с жителями краевого центра.

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