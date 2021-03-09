Губернатор завел страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

У губернатора Красноярского края Александра Усса появились персональные аккаунты в двух социальных сетях – «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом он сообщил лично в своем Instagram.

«В «сетевой мир» я входил сдержанно. Публичности и так с избытком, а времени – дефицит. Но появление собственной страницы в Инстаграме мое отношение поменяло. Таких форматов общения и такой обратной связи, как в интернете, нет больше нигде», — написал губернатор.

Вместе с тем, руководитель отметил, что ждет от подписчиков сообщений, новых предложений, а также конструктивной критики. Также он пригласил добавляться в друзья.

В комментариях под постом пользователи призвали главу региона обратить внимание на Tik-Tok и принципиально новую социальную сеть Clubhouse.